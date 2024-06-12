Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 13:07, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:08
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.