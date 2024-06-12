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Uyurken şarjda bıraktı: Batarya bomba gibi patladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarja takılı bırakılan taşınabilir batarya patladı. Patlama sonucu apartman dairesinde yangın çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 14:47, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:47
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Uyurken şarjda bıraktı: Batarya bomba gibi patladı

Tepeköy Mahalesi Orhangazi Caddesi'nde A.İ'ye ait olan apartman dairesinde şarja takılı bırakılan taşınabilir bataryanın patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Olayda daire sahibi A.İ. dumandan etkilendi.

A.İ. sağlık ekipleri tarafından Kdz.Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. A.İ.'nin hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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