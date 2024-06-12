Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un geliş tarihi duyuruldu
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst, yarın saat 16.00'da İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlılar Hollandalı çalıştırıcı için 14 Haziran Cuma günü saat 11.00'da imza töreni düzenleyecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 14:52, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:54
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdiğini duyurmuştu.
Hollandalı çalıştırıcı, 13 Haziran Perşembe yani yarın saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'nda olacak.
İMZA TÖRENİ
Giovanni van Bronckhorst için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek.