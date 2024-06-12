İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul Ümraniye'de, kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle idareyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Durmaz, öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çğretmenler odasında gerçekleşen fiziki saldırıyla iligli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum" ifadelerini kullandı.