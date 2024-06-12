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Belediye başkanı duyurdu: Emeklilere su faturası, market ve kira desteği

İzmir'de Anne Kartı'nın ardından bu kez de Emekli Dayanışma Kartı devreye girdi. Destek ile ihtiyaç sahibi emekliler su kullanımının ilk 4 metreküpünden ücretsiz faydalanacak ve market ile kira desteği de alacak. Başkan Tugay, "İhtiyaç sahibi emeklilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 15:32, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:07
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Belediye başkanı duyurdu: Emeklilere su faturası, market ve kira desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kampanya dönemindeki vaatleri hizmetlere dönüşüyor.

4-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere toplu ulaşım için aylık 10 kontörlük ücretsiz biniş hakkını bir adım öteye taşıyarak 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere de 60 kontörün verildiği Anne Kartı'nın ardından Emekli Dayanışma Kartı uygulaması devreye alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hizmetle ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekli yurttaşlara su faturası, kira ve market desteği sağlayacak. Hazırlanan kartlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Uygulama kapsamında ilk etapta su faturası desteği faaliyete geçti. İhtiyaç sahibi emekliler en kısa sürede kira ve market desteğinden de yararlanabilecek.

3 BİN 398 KİŞİ BELİRLENDİ

Uygulama ile İzmir'deki emekliler su kullanımının ilk 4 metreküpünden (4 ton) ücretsiz faydalanacak.

Bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden gelen başvuruları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 398 ihtiyaç sahibi emekli vatandaşı belirledi.

Destekten faydalanacak emekliler İZSU Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Kişilerin Emekli Dayanışma Kartlarına mayıs ayı faturalarına istinaden ödeme yapılacak. Buna göre 4 metreküplük miktarın bedeli Haziran ayı içinde kartlara aktarılacak.

MAYIS İÇİN 450 BİN TL'LİK DESTEK

Emekliye Destek projesi için, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 0-10 metreküp arası 1 metreküp birim fiyatı 33,13 TL olarak fiyatlandırıldı. 4 metreküp fiyatı 132,52 TL olarak belirlendi.

Uygulamayla birlikte ilk etapta 3 bin 398 kişiye aylık toplam 450 bin TL nakdi destek sağlanmış olacak. Uygulamadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım almaya uygun görülen yurttaşlar faydalanabiliyor.

Hem annelere ulaşım hem de emekli desteği için kurum tarafından belirlenen kişilere bilgilendirme mesajları gönderilecek.

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