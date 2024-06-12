Burdur'da diyalizden sonra ölüm soruşturmasında yeni gelişme

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporlarına göre, Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinden sorumlu hastane personeli tekniker M.C, elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmış, hastalardan 23'ü Antalya, 6'sı Afyonkarahisar, 3'ü Isparta ve biri Denizli'de tedavi altına alınmıştı.

Hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (87) ve Amina Abas Jama (67), tedavi gördükleri Antalya'daki hastanelerde hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanelerde entübe durumda hastanın kalmadığını, 14 kişinin tedavilerinin sürdüğünü, 16 hastanın taburcu edildiğini bildirmişti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.