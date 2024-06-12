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Çanakkale'de orman yangını: 9 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter ve 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor. Yangına ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kumköy köyüne yakın köylerde yaşayan vatandaşların teyakkuzda olmaları istendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 16:23, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:50
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Çanakkale'de orman yangını: 9 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter, 36 arazöz ve iş makinesi ile 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor.

Yangına ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Eceabat ilçesi Kumköy civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Kumköy köyüne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "12.06.2024 tarihinde saat 13:27'de Çanakkale 112 AÇM'den bildirilen Eceabat Kumköy Köyü civarında orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir. İlk müdahale saat 13:35'te yer ekiplerimizce yapılmıştır.Yangının rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle yer ekiplerimize destek amacı ile derhal Dardanos ve civar bölgelerde konuşlu yangın söndürme ve yönetim helikopterleri ve Çanakkale, Edremit ve Milas havalimanında konuşlu uçaklarımız yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi ile devam etmektedir" denildi.

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