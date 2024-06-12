Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Okullara Başvuru Ve Uygulama E-Kılavuzu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 17:06, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:09
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Okullara Başvuru Ve Uygulama E-Kılavuzu'nun yayımlandığını açıkladı.
Kılavuza göre; yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar 13 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.
13-27 Haziran 2024 tarihleri arasında yetenek sınavı başvuruları alınacak ve okul müdürlüklerince sınav randevuları oluşturulacak.