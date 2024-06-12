Bodrum'da otelin çatısından düşen tiyatrocu hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı olduğu öğrenilen Demet Ersoy (48), il dışından geldiği Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti.

Ersoy, henüz belirlenemeyen nedenle iki katlı binanın çatısından zemine düştü.

İhbarın ardından bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ersoy'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ersoy'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.