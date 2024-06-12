SGK ile BKM arasında TROY kart için işbirliği protokolü imzalandı

SGK ile TROY'un işletimini sağlayan BKM AŞ arasındaki işbirliği için SGK Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, çalışma hayatındaki herkesin emekli adayı olduğunu belirterek, Allah'tan tüm emeklilere müreffeh bir ömür yaşatması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesinin emeklilerin katkısıyla olduğunu bildiren Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından emekliler için neler yapılabileceğine ilişkin çaba içerisinde olduklarını ve bu konuda ciddi mesafe aldıklarını söyledi.

Aydın, "Emeklilerimizin yanında olduğumuzu bundan sonraki süreçte de imkanlar elverdiği ölçüde hep birlikte kamu-özel işbirliğiyle yanlarında olacağımızı göstereceğiz." dedi.

Bugün de yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile işbirliği yapmak üzere bir araya gelindiğini anlatan Aydın, işbirliği konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın, TROY'un kıymetli bir Türkiye markası olduğunu dile getirerek, bu işbirliğinin hem sayısı 16,2 milyona varan emekliye hem de TROY'a hayırlar getireceğine inandığını ifade etti.

- "Emeklilere yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdik"

SGK Başkanı Raci Kaya ise bu yılın "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, bu adımın, ülkenin kalkınmasında büyük emekleri olan, bugünlere gelinmesinde önemli katkıları bulunan emeklilere duyulan minnetin bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Kamu ve özel sektör olarak emeklilerin hayat kalitesini yükseltmek için hep birlikte çalıştıklarını belirten Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatlarıyla bu yıl boyunca, emeklilere yönelik çeşitli projeler ve iyileştirme çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyledi.

BKM ile yapacakları protokolün hayata geçirilmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, özel sektör temsilcilerine teşekkür eden Kaya, "Emeklilerimize verdiğimiz değeri ve onların hayatlarını iyileştirme çabalarımızı her zaman sürdüreceğimizin sözünü burada bir kez daha yineliyorum. Protokolün tüm taraflara hayırlı olmasını diliyor, emeklilerimize mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum." diye konuştu.

- "TROY altyapısıyla emekliler için kampanyalar yaygınlaştırılacak"

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz de imzalanan işbirliği protokolünün tüm emeklilere ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu işbirliğine verdikleri önem için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, SGK Başkanı Raci Kaya'ya ve Strateji Geliştirme Başkanı Onur Öztürk'e teşekkür eden Deniz, "Bu protokolle, TROY ödeme yöntemimiz alt yapısı sayesinde emeklilere yönelik gerçekleştirilecek indirim, fırsat ve kampanyaların yaygınlaştırılmasına imkan sağlayacağız. Ayrıca Bankalararası Kart Merkezi olarak, gerek emeklilere bankalarca TROY kart sağlanması noktasında destek sağlıyor olacağız, gerekse de firmaların, markaların emeklilere yönelik gerçekleştirecekleri indirim ve kampanyalar için teşvik edici olacağız." diye konuştu.

TROY'un, Türkiye'nin dört bir köşesinde, her satış noktasında ve dijital platformlarda yaygın geçerliliğe ulaştığına, her geçen gün gelişimini sürdürdüğüne işaret eden Deniz, Türk bankacılığının ortak değeri, Türkiye'nin markası TROY ile SGK'nin emeklilere yönelik yürüttüğü çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından BKM Genel Müdürü Ozan Deniz ve SGK Strateji Geliştirme Başkanı Onur Öztürk protokolü imzaladı.

Türkiye Yüzyılının Emektarları Projesi kapsamında yapılan işbirliği sayesinde TROY logolu banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanları sağlanacak.

Ayrıca SGK ile TROY, talep eden emeklilere verilecek "emekli" logolu kartların oluşturulması için işbirliği içerisinde olacak.