TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim

Yerli üretim elektrikli otomobil TOGG, T10X modeliyle Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil unvanını korumaya devam ediyor. Şimdi de TOGG, tüm elektrikli araç sahiplerini sevindirecek bir kampanya duyurdu. Şirket, Kurban Bayramı öncesi şarj uygulaması Trugo'da özel bir indirim kampanyası başlatıyor.

Tüm marka ve modeller için geçerli olacak

Elektrikli otomobillerde şarj indirim kampanyası sadece Togg T10X'e değil, tüm marka modeller için geçerli olacak. İndirim 16 Haziran 00.00 ile 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak.

Oranların değişimi konusunda bir açıklama yapılmadı

Trugo'nun açıklamasına göre Trugo şarj istasyonlarında Kurban Bayramı boyunca marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç modellerine %50'ye ulaşan oranda indirim sunulacak. İndirimler, 16 Haziran 00.00 ila 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak. Togg, indirim oranlarının farklılık gösterebileceğini belirtmiş. Oranların değişimi konusunda henüz açıklama yapılmadı.

4 TL'ye kadar şarj imkanı sunulacak

Trugo'da sunulan şarj fiyatları incelendiğinde DC, yani hızlı şarjda 180 kW'lık ve 300 kW'lık ünitelerde kW/h başına 7,99 TL'lik bir ücret bulunuyor. %50'ye ulaşırsa bu da yaklaşık birim başına 4 TL'ye şarj imkanı sunulacağı anlamına geliyor.

Kısa menzilli Togg T10X, 52,4 kW/h'lik bataryaya sahipti. Bu da tam şarjının 418 TL civarında dolmasını sağlıyordu. 88,5 kW/h'lik uzun menzilli T10X ise 707 TL civarında bir fiyata doluyor.