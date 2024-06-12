İSPARK'a yüzde 35'e varan zam yapıldı
İSPARK'a yüzde 35'e varan zam yapıldı
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Sponsorlu İçerik
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Burdur'da diyalizden sonra ölüm soruşturmasında yeni gelişme
Burdur'da diyalizden sonra ölüm soruşturmasında yeni gelişme
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı
İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ziyareti sona erdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim

Yerli üretim elektrikli otomobil TOGG, bayram seyahatlerini kolaylaştırmak ve elektrikli mobiliteyi teşvik etmek için önemli bir adım attı. Şirketin şarj uygulaması Trugo'da, Kurban Bayramı boyunca tüm elektrikli araçlarda geçerli olacak %50'lik indirim kampanyası başlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 18:45, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:46
Yazdır
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim

Yerli üretim elektrikli otomobil TOGG, T10X modeliyle Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil unvanını korumaya devam ediyor. Şimdi de TOGG, tüm elektrikli araç sahiplerini sevindirecek bir kampanya duyurdu. Şirket, Kurban Bayramı öncesi şarj uygulaması Trugo'da özel bir indirim kampanyası başlatıyor.

Tüm marka ve modeller için geçerli olacak

Elektrikli otomobillerde şarj indirim kampanyası sadece Togg T10X'e değil, tüm marka modeller için geçerli olacak. İndirim 16 Haziran 00.00 ile 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak.

Oranların değişimi konusunda bir açıklama yapılmadı

Trugo'nun açıklamasına göre Trugo şarj istasyonlarında Kurban Bayramı boyunca marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç modellerine %50'ye ulaşan oranda indirim sunulacak. İndirimler, 16 Haziran 00.00 ila 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak. Togg, indirim oranlarının farklılık gösterebileceğini belirtmiş. Oranların değişimi konusunda henüz açıklama yapılmadı.

4 TL'ye kadar şarj imkanı sunulacak

Trugo'da sunulan şarj fiyatları incelendiğinde DC, yani hızlı şarjda 180 kW'lık ve 300 kW'lık ünitelerde kW/h başına 7,99 TL'lik bir ücret bulunuyor. %50'ye ulaşırsa bu da yaklaşık birim başına 4 TL'ye şarj imkanı sunulacağı anlamına geliyor.

Kısa menzilli Togg T10X, 52,4 kW/h'lik bataryaya sahipti. Bu da tam şarjının 418 TL civarında dolmasını sağlıyordu. 88,5 kW/h'lik uzun menzilli T10X ise 707 TL civarında bir fiyata doluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber