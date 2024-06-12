EURO 2024'te VAR pozisyonları ekrana yansıtılacak

Avrupa Futbol Şampiyonası'na kısa bir süre kala UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısında VAR'la ilgili yeni kararı duyurdu. Euro 2024'te VAR'a giden pozisyonlar, detaylı bir şekilde ekrana yansıtılacak. Ayrıca hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalar yapacak.