İSPARK'a yüzde 35'e varan zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 18:52, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:53
İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu.İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.
Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.