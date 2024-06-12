İl, ilçe MEM'lerdeki Şube Müdürlerinin yer değiştirme sonuçları açıklandı
İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2024 Yılı Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Personel Genel Müdürlüğü Web sayfasında yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 19:21, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:21
Milli Eğitim Bakanlığı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2024 Yılı Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının Personel Genel Müdürlüğü Web sayfasında yayımlandığını açıkladı.