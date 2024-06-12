TSK personeline ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'de temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Uygur Türklerine baskı ve ayrımcılık uygulandığını söyleyen Özdağ, Bakan Fidan'ın ziyaretinde bu konunun gündeme gelip gelmediğini sordu. Selçuk Özdağ, Fidan'ın Çin'deki görüşmeleri TBMM'de anlatmasını istedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TSK personelinin özlük haklarına ilişkin verilen sözlerin teklifte yer almadığını dile getirdi.

Teklif hazırlanırken derneklerin görüşlerinin alınmadığını savunan Ataş, astsubayların acil çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade etti.

Ataş, teklifte astsubaylara makam ve görev tazminatı verilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almamasının hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti.

- "Tam zamanı geldiğinde hezimete uğramaktan kaçamayacaklardır"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TSK'nın milletin göz bebeği olduğunu vurguladı.

Türk ordusunun mazlumları sardığını ifade eden Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın öte yanında kukla devlet tasarımı yürütenlere hadleri bildirilecektir. Aziz milletimizin şüphesi olmasın, mekaplı hainler de işbirlikçileri de boşuna umutlanmasın. Irak'ın kuzeyinde Talabani'nin kabile mekanizmasına helikopter ile dron yardımı yapanlar, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünü ağır teçhizatla donatanlar er ya da geç ama tam zamanı geldiğinde hezimete uğramaktan kaçamayacaklardır."

Bölgede ve komşu coğrafyalarda ahlaklı barış tesis edilmeden dünyada barışın olmayacağına işaret eden Osmanağaoğlu, Türk ordusunun ihanetin bağrına ok gibi saplanmaya devam edeceğini kaydetti.

Osmanağaoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki barış operasyonlarının Türkiye'nin yanı sıra bölgenin ve dünyanın güvenliğini yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, bazı hükümlülerin sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edildiğini, Kürtçe tabelaların kaldırıldığını öne sürdü.

- "Astsubayların problemi var"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, teklifte personeli cezalandırıcı bir yaklaşımın bulunduğunu ileri sürdü.

Emekli TSK personelinin sorunlar yaşadığını dile getiren Ertuğrul, iktidarın TSK'nın yapısıyla oynayan düzenlemeleri hayata geçirdiğini savundu.

Ertuğrul, "Astsubayların problemi var. Bir astsubay emekli olduğunda maaşının yüzde 50'sini alabiliyor. Astsubayımız daha fazlasını hak ediyor, daha fazlasını alsın. Astsubaylar çok sayıda kurstan geçiriliyor. Silahlı kuvvetlerimiz personeline çok sayıda eğitim ve sertifika veriyor. Eğitimlerin sonunda, personele, sivil hayatta işverene sunabilecekleri sertifikaların verilmesi son derece yerinde ve faydalı olacaktır." diye konuştu.

- "TSK, dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, TSK'nın Türk milletinin göz bebeği olduğunu belirtti.

Teklifte, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babalarının da üye olabilmesine yönelik düzenleme bulunduğunu aktaran Kaplan, sözleşmeli erbaş ve erlerin, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabileceğini anlattı.

Kaplan, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretlerinin, yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödeneceğini dile getirdi. Kaplan, şunları kaydetti:

"Birileri TSK'nın uzunca süre kendini toparlamayacağı beklentisiyle ellerini ovuştururken, biz hızlı yeni eğitim ve öğretim sistemimizi devreye aldık. Kahraman ordumuz, yürüttüğü sınır ötesi harekatları ve aksatmadığı uluslararası misyonlarıyla dimdik ayakta durduğunu herkese ispatlamıştır, ispatlamaya devam edecektir. TSK, dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı geriye doğru değil ileriye doğru adım atmaktır. TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte eğitimi, donatımı, teknolojisi ve tecrübesi ile dünyanın bir numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacağız, sürekli daha ileriye doğru adımlar atacağız."

İkinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bölümde yer alan maddelerin üzerindeki önerge işlemlerine geçildi.