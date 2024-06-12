İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
Fitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
2023-2024 eğitim öğretim yılına, birçok yenilik damgasını vurdu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
Borsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli oldu
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
İş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Tarihi zirvede üç özel mesaj!
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Bakan Şimşek ile Dünya Bankası'ndan kritik görüşme
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
Piyasada bayram krizi! Oteller, pansiyonlar dolu; uçağa, otobüse bilet yok
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir'
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacak
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
400 bin kişi iş için TOGG'a başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TSK personeline ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 19:53, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:53
Yazdır
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'de temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Uygur Türklerine baskı ve ayrımcılık uygulandığını söyleyen Özdağ, Bakan Fidan'ın ziyaretinde bu konunun gündeme gelip gelmediğini sordu. Selçuk Özdağ, Fidan'ın Çin'deki görüşmeleri TBMM'de anlatmasını istedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TSK personelinin özlük haklarına ilişkin verilen sözlerin teklifte yer almadığını dile getirdi.

Teklif hazırlanırken derneklerin görüşlerinin alınmadığını savunan Ataş, astsubayların acil çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade etti.

Ataş, teklifte astsubaylara makam ve görev tazminatı verilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almamasının hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti.

- "Tam zamanı geldiğinde hezimete uğramaktan kaçamayacaklardır"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TSK'nın milletin göz bebeği olduğunu vurguladı.

Türk ordusunun mazlumları sardığını ifade eden Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın öte yanında kukla devlet tasarımı yürütenlere hadleri bildirilecektir. Aziz milletimizin şüphesi olmasın, mekaplı hainler de işbirlikçileri de boşuna umutlanmasın. Irak'ın kuzeyinde Talabani'nin kabile mekanizmasına helikopter ile dron yardımı yapanlar, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünü ağır teçhizatla donatanlar er ya da geç ama tam zamanı geldiğinde hezimete uğramaktan kaçamayacaklardır."

Bölgede ve komşu coğrafyalarda ahlaklı barış tesis edilmeden dünyada barışın olmayacağına işaret eden Osmanağaoğlu, Türk ordusunun ihanetin bağrına ok gibi saplanmaya devam edeceğini kaydetti.

Osmanağaoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki barış operasyonlarının Türkiye'nin yanı sıra bölgenin ve dünyanın güvenliğini yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, bazı hükümlülerin sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edildiğini, Kürtçe tabelaların kaldırıldığını öne sürdü.

- "Astsubayların problemi var"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, teklifte personeli cezalandırıcı bir yaklaşımın bulunduğunu ileri sürdü.

Emekli TSK personelinin sorunlar yaşadığını dile getiren Ertuğrul, iktidarın TSK'nın yapısıyla oynayan düzenlemeleri hayata geçirdiğini savundu.

Ertuğrul, "Astsubayların problemi var. Bir astsubay emekli olduğunda maaşının yüzde 50'sini alabiliyor. Astsubayımız daha fazlasını hak ediyor, daha fazlasını alsın. Astsubaylar çok sayıda kurstan geçiriliyor. Silahlı kuvvetlerimiz personeline çok sayıda eğitim ve sertifika veriyor. Eğitimlerin sonunda, personele, sivil hayatta işverene sunabilecekleri sertifikaların verilmesi son derece yerinde ve faydalı olacaktır." diye konuştu.

- "TSK, dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, TSK'nın Türk milletinin göz bebeği olduğunu belirtti.

Teklifte, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babalarının da üye olabilmesine yönelik düzenleme bulunduğunu aktaran Kaplan, sözleşmeli erbaş ve erlerin, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabileceğini anlattı.

Kaplan, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretlerinin, yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı olarak ödeneceğini dile getirdi. Kaplan, şunları kaydetti:

"Birileri TSK'nın uzunca süre kendini toparlamayacağı beklentisiyle ellerini ovuştururken, biz hızlı yeni eğitim ve öğretim sistemimizi devreye aldık. Kahraman ordumuz, yürüttüğü sınır ötesi harekatları ve aksatmadığı uluslararası misyonlarıyla dimdik ayakta durduğunu herkese ispatlamıştır, ispatlamaya devam edecektir. TSK, dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı geriye doğru değil ileriye doğru adım atmaktır. TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte eğitimi, donatımı, teknolojisi ve tecrübesi ile dünyanın bir numarası haline getirene kadar sürekli yeniden doğacağız, sürekli daha ileriye doğru adımlar atacağız."

İkinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bölümde yer alan maddelerin üzerindeki önerge işlemlerine geçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber