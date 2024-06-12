İYİ Parti'li Uz kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkan'ımız Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.