Adalet Bakanı Tunç, tutuklu aileleri ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu aileleriyle ile görüştü. TBMM'de gerçekleşen görüşmeye hasta tutuklu yakınları Safure Akın, Leyla Kuday, Gurbet Tekin ve Hülya Taş ile DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Mersin Milletvekili Ali Bozan katıldı. Bakan Tunç'a İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı da eşlik etti.

Hasta tutukluların tahliyesiyle talepler Bakan Tunç'a iletildi. Talepleri not alan Tunç, bayramdan sonra ailelerle yeniden görüşeceğini söyledi.