İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlar iş bıraktı

Tüm Bel-Sen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bugün saat 13.15'te Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen TİS görüşmeleri, sendikanın masadan kalkmasıyla sona erdi. Yapılan görüşmeden sonuç çıkmazken, eylem yapma kararı alındı ve memurlar iş bıraktı. Tüm-Bel Sen 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, yapılan görüşmelerde uygun bir teklif beklediklerini ancak kendilerine sınırdan teklif verildiğini belirtti.

Kültürpark'ta bulunan meclis salonu önünde eyleme başlayan memurlar, 'Hakkımızı istiyoruz, emeğimizin karşılığın istiyoruz. Emekçilerin gücünü görenler meclisten ve bizden kaçıyorlar. Belediye meclis üyeleri ve başkanı bir yere kaçamayacaksınız' diyerek, tepkilerini dile getirdi. Memurlar, 'Sadaka değil toplu sözleşme', 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Başkan buraya' sloganları attı. Eylem yapan memurlar, polisin bulundukları yerden ayrılmasını istedi. Memurların, eylemi sürüyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilci Memiş Sarı da eyleme destek verdiklerini belirtip, "Bir heyet oluşturulacaksa biz görüşme için bekleyeceğiz" dedi.