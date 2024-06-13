13 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuşacak. Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sançez ile ikili ve heyetler arası görüşmeye katılacak, anlaşmaların imza töreninin ardından Sançez ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, resmi öğle yemeğine iştirak edecek.

(Madrid)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katılacak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri'nin detaylarını paylaşacak.

(Ankara/11.00)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara10.00/14.30)

2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, mayıs ayı konut satış ile nisan ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli altın tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları toplantısına ve GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine katılacak.

(Üsküp)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları yapılacak, toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel)

3- G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde başlayacak.

(Borgo Egnazia)

4- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde ikinci maçını Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.

(Hong Kong/15.30)

2- A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Cuma günü başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği son kampta sürdürecek.

(Barsinghausen)

3- Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bornckhorst, İstanbul'a gelecek.

(İstanbul/16.00)

4- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu grupları kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)