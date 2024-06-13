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AK Parti'den depremzede iddiasına cevap

Muhalefet milletvekilleri, 6 Şubat depreminden etkilenen orta ve ağır hasarlı binalarda oturan kiracılara sağlanan kira yardımının bu ay sona ereceğini iddia etmişti. Hatta konu ile ilgili AFAD tarafından depremzedelere mesaj gönderildiği öne sürülmüştü. AK Partili Leyla Usta'dan açıklama geldi, yardımlar devam ediyor...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 07:38, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 07:36
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AK Parti'den depremzede iddiasına cevap

Türkiye Gazetesi'nden Elmas Altın'ın haberine göre 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan depremzedelere verilen 7.500 liralık kira yardımının kesileceğine yönelik iddialar TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Muhalefet milletvekillerinin, AFAD'ın depremzedelere verilen kira yardımının haziran ayı itibariyle kesileceğiyle ilgili mesaj gönderdiği iddialarına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kira yardımlarının kesilmediğini, evini teslim alamayanlar için kira yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Usta, muhalefetin Hatay'daki evlerin kapılarına tebligat asıldığına ilişkin iddialarına ise, "Birkaç aydır devam eden bir süreç ve yeni deprem konutlarının yapılması için rezerv alanı olarak ilan edilmiş ve orada bulunan orta, kısmi ve ağır hasarlı olarak da tespit edilen evlerin boşaltılmasıyla ilgili bir süreçten bahsediyoruz. Kendilerine 15 günlük bir süre verilmiş. Yine, bu evlerden çıkacak kişilerin 12 ay boyunca kira yardımı almaları için bütün girişimler, bütün sözleşmeler tamamlanmış. Konut sıkıntısı varsa kendilerine bu konuda gerekirse ev bulma konusunda veya konteyner kentlerde yeni evleri yapılana ve teslim edilene kadar kalma imkanları da sağlanmış durumda. Burada amaç, depremzedeleri kapı dışarı etmek değil, rezerv alanının bir an önce boşaltılarak inşa işlemlerinin başlatılarak o insanların da güvenli, sağlam evlerine kavuşmasını sağlamak" cevabını verdi.

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