Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'ın haberine göre Çarşamba... Saat 12.00... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya yolunda... 12 Haziran etkinliklerine katılacak... Telefonla sohbet... Dedi ki:

- Sayın Cumhurbaşkanı ile 'Şu tarihte yeniden bir araya gelelim' diye konuşmadık... İhtiyaç halinde elbette görüşeceğiz... Yani bu atmosfer devam edecek... Aramızdaki iletişim kanalları sürekli açık olacak.

Budur... Siyaset de budur... Milletin beklentisi de.





SİYASETTE BAHAR

Siyasetin ABC'si diyalogdur.

Siyaset, rekabettir... Husumet, kan davası, horoz dövüşü değildir.

Adına ister "Yumuşama" denilsin, ister "Normalleşme", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel'in 40 gün arayla 2 kez buluşmaları... Ülke sorunlarını konuşmaları önemlidir.

Gergin siyasete bir bahar havası getirmiştir.





DOSYA

Özgür Özel, görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dosya verdi.

Dosyada neler var? Belge, bilgi notu, doküman... Hangi konularda? Sorduk... CHP Genel Başkanı dedi ki:

- Konuştuğumuz hususlara dair bazı ayrıntılar... Konu başlıkları... Ülkenin sorunları... Bu konudaki düşüncelerimiz.

Dosyada... Emeklilerin beklentileri de var.

Devam eden bazı davalar konusunda, CHP yönetiminin görüş ve önerileri de.





GERİLİM TACİRLERİ

Kutuplaşma, ayrışma Türk siyasetinin çocukluk hastalığı... Kara deliği.

Sıkılı yumrukla siyaset yapmak, Türkiye'yi çok yordu... Toplumu gerdi.

Erdoğan ile Özel... Yumruk sıkmak yerine tokalaşınca Ankaralı da sevindi, Amasyalı da, Rizeli de, Manisalı da.

Sevinmeyeler de var elbette... Gerilimden beslenenler.





DEVLET GELENEĞİ

Muhalefet lideri İsmet İnönü, yabancı devlet adamları ile yaptığı görüşmeleri, özet halinde kağıda dökerdi ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderirdi... Gizli/Özel.

Süleyman Demirel, muhalefet yıllarında... Hatta siyasi yasaklı olduğu dönemde... Ziyaretine gelen yabancı devlet adamları ile arasında geçen konuşmalar hakkında Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verirdi... Yazılı olarak... Gizli/Özel.

Dün... Özgür Özel ile sohbetimizde bu konu da açıldı. Özgür Bey dedi ki:

Evet... Siyasi geçmişimizde böyle bir gelenek var... Doğru... Güzel... Ülkemizin yararına.





İsterseniz bunu hiç konuşmayalım... Suçlu aramayalım... Geleceğe bakalım.

Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim... Yurtdışına giderken Dışişleri Başkanlığı'ndan bilgi notu isteyeceğim... Gerekirse brifing talep edeceğim.

Dönüşümde de Dışişleri Bakanlığımızı bilgilendireceğim.

Devletimizin kurumsallaşmış siyasi geleneklerini devam ettirmek ülkemizin yararına.





TURAN GÜNEŞ'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E

Muhalefetin görevi muhalefet yapmaktır... Muhalefet lideri, eleştirecektir... Hesap soracaktır.

Ama... Fakat... Lakin... Dikkat edeceği bir husus vardır.

Siyasetin efsane isimlerinden... Kıbrıs Barış Harekatı döneminin unutulmaz Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Turan Güneş'in şu sözlerini de hiç unutmayacaktır:



- Bizde muhalefet yapıcı ve yıkıcı olarak ikiye ayrılır... Doğruya doğru diyen muhalefet yapıcı, her şeye eğri diyen muhalefet yıkıcıdır. (Turan Güneş... Türk Demokrasisinin Analizi... Hazırlayan Hurşit Güneş... Ümit Yayıncılık-1996)

Özgür Özel, Genel Başkan seçildiği günden bu yana... Geziyor... Dinliyor... Hükümeti eleştiriyor... Önerilerini söylüyor.

Ama... Bir şeye özen gösteriyor:

Yıkmamaya.





DÜN... BUGÜN CHP

Devletin... Bakanlıkları Ankara'da.

Üst düzey kurumlarının merkezleri de Ankara'da.

Muhalefet lideri... Hele de ana muhalefet partisi lideri... Bir konuda soru soracaksa, bilgi alacaksa... Devletin kapıları açık.

Her şeyin bir usulü... Yolu, yordamı var.

Parti lideri, "Açıklanan enflasyon rakamları doğru değil" diye... Türkiye İstatistik Kurumu kapısına dayanmaz.

Ya da... "Mülakatta elendiğini söyleyen öğretmen adaylarının hesabını sormak için" Milli Eğitim Bakanlığı önüne gitmez.



Bunlar... Gösteridir... Şovdur.

Fanatik/militan partililerin hoşuna gider... Fakat toplumda karşılık bulmaz.

Dünün CHP'sinde... Kemal Kılıçdaroğlu, bu konularda dikkatli davranmadı... Yanlış yaptı... Kendisini de, partisini de yaraladı.

Bugünün CHP'si ise çok daha farklı... Özgür Özel, usule... Geleneğe... Yola yordama dikkat ediyor.





'AÇIK KAPI' POLİTİKASI

Özgür Özel, ekonomik politikalar... Orta Vadeli Program... Bütçe... Enflasyon... Tasarruf... Yatırımlar gibi konularda bilgi edinmek istiyor.

Hakkıdır... Doğrusunu yapıyor.

İlgili bakanın... Kurumun kapıları açık.

Dünkü sohbetimizde bu konuyu konuşurken Özgür Özel dedi ki:

Erdoğan ile Özgür Özel ziyaretinde neler konuşuldu! İşte tarihi ziyaretin perde arkası

Size daha önce de söyledim... Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızdaki bütün iletişim kanalları açık... İşliyor.

3 arkadaşımız, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile görüşecekler.

Profesör Volkan Demir... Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi... Piyasada da çalışmışlığı var... Muhasebe-finansman uzmanı.

Yalçın Karatepe... Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı... Makro ekonomi profesörü.

Doçent Selin Sayek Böke... Partimizin Genel Sekreteri... Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı... Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi dersleri verdi.

Sayın Mehmet Şimşek ile görüşecekler... Sonra Oturup konuşacağız... Bilgi alacağım.





KOLTUK SOHBETİ

Erdoğan... 18 yıl önce CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti... "Yeni binanız hayırlı olsun." Önceki günkü ziyarette... Genel başkan odasını inceledi ve... "Pek değişiklik olmamış" dedi. Özel bilgi verdi:

Siz, Sayın Deniz Baykal ile görüştünüz... Eşyalar aynı... Hiçbir yere dokunulmadı.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 koltuk aldı... Şu anda sizin ve benim oturduğum koltuklar.



HEDİYE

Geçen görüşmede Erdoğan'ın hediyesi... Kahve takımı. Kahve takımı şu anda Özgür Özel'in evinde... Eşi Didem Hanım beğenmiş. Önceki günün hediyesine gelince... Özgür Özel'den dinleyelim:

3 farklı bölgenin zeytinyağı... 3'ü de farklı... Acı... Yumuşak... Ve yarım acı.

Manisa'ya giderken götüreceğim... Eve.

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye... Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan Payidar Gondol. Özgür Bey, hediyeden söz ederken... Dedi ki:

- Üzerinde 2'nci Meclis var... Balkon... Milli mücadeleyi anımsatıyor... Bu hediyeyi seçerken şuna dikkat ettim... Kurtuluş Savaşı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milli iradeye saygı.



MESİR MACUNU

Manisa... Meşhur mesir macunu... Hikayesi var.

Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ı iyileştiren... 41 çeşit baharattan yapılan şifa kaynağı...

Özgür Özel... Geçen görüşmede... Erdoğan'a, mesir macunu da götürmüştü. Dün sohbet sırasında... "Hoşuna giden bir şeyi" söyledi:

- Ben henüz AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılmamış iken... Mesir macunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın makam aracına konulmuştu.



BAYRAM SABAHI

Sohbet uzun... Başka bir gün yazarız.

Özgür Bey ile bayramlaşalım... Ve noktayı koyalım.

Unutmadan... "Bayram sabahını" da konuştuk.

"Köyde olacağım" dedi:

- Annemin... Anneannemin köyü... Saruhanlı ilçesine bağlı Hacı Rahmanlı... Dayılarım orada...

- Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayıp bayramını tebrik edeceğim.

- 2'nci gün ise her bayram yaptığım gibi... Manisa... Valilikte bayramlaşma... Hiç aksatmadım.