Aşırı sıcaklar etkili oluyor

Hava sıcaklığı artıyor. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Hafta sonuna kadar özellikle güney ege, akdeniz'in kıyı kesimleri ve güneydoğu anadolu bölgesinde 40 derece'nin üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. 45 dereceye yaklaşan ilçesel bazda olan sıcaklıklar yaşayacağız" diye konuştu.

Yarın ve Cumartesi günü Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağış etkisini gösterecek.

Yağışlı sistemin sıcaklıkları mevsim normallerine indirmesi bekleniyor.

Çelik, "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olan sıcaklıklar hafta sonunda özellikle kuzey bölgelerimizi etkileyecek olan sistemle birlikte 5-6 derecelik düşüş yaşayacak ve mevsim normalleri civarında yer yer birkaç derece üzerine düşecek diyebiliriz" dedi.

Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. İstanbul'da ise cuma ve cumartesi günü sağanak etkili olacak.

Cengiz Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara'daki sıcaklıklar 34-35 derecelerden hafta sonu da 28-29 derecelere düşecek. İzmir'de yine hava az bulutlu olacak İzmir'de en yüksek sıcaklıklar 41-42 derecelerde şu anda. Hafta sonu da bu sıcakların 35 derece civarına düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da ise cuma ve cumartesi günü için gökgürültülü sağanak yağış beklentimiz var. İstanbul'daki 30-32 arasındaki en yüksek olan sıcaklarda hafta sonu da 27-28 derecelere düşecek."