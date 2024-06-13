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16 ilde terör operasyonu: 58 gözaltı

16 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 08:22, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 08:32
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16 ilde terör operasyonu: 58 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik Bozdoğan-42 operasyonları düzenlendiğini söyledi.

Şüphelilerin terör bağlantıları tespit edildi

Operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları, terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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