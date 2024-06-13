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EURO 2024'te ilk düdük yarın çalacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarın başlayacak. A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem, Halil Umut Meler olacak. Süper Lig'de forma giyen 25 futbolcu turnuvada boy gösterecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 09:28, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:28
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EURO 2024'te ilk düdük yarın çalacak

Futbolseverlerin hasretle beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarın başlayacak turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

EURO 2024, ev sahipliği yapacağı 51 karşılaşmayla sporseverleri adeta futbola doyuracak.

Açılış maçı yarın

EURO 2024'ün açılış maçı yarın Münih'te oynanacak.

Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında (TSİ) 22.00'de İskoçya'yı ağırlayacak.

Münih Futbol Arena'da (Allianz Arena) yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek.

Şampiyonadaki tüm maçlar, Türkiye'de TRT'de yayımlanacak.

Gruplardan 16 takım çıkacak

Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba gübü sona erecek.

29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

Türkiye, F Grubu'nda

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Gruplar

Turnuvada gruplar ve mücadele edecek takımlar şöyle:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre.

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk.

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere.

D Grubu: Hollanda, Fransa, Polonya, Avusturya.

E Grubu: Ukrayna, Slovakya, Belçika, Romanya.

F Grubu: Portekiz, Çekya, Gürcistan, Türkiye.

Türkiye'den Halil Umut Meler düdük çalacak

EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem, Halil Umut Meler.

Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Süper Lig'den 25 oyuncu

EURO 2024'te geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen 25 futbolcu, ülkelerini temsil edecek.

Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'nın ardından turnuvaya en fazla oyuncu gönderen 6. lig olarak öne çıktı.

Turnuvada Fenerbahçe'den 7, Galatasaray ve Beşiktaş'tan dörder, Trabzonspor ve Gaziantep FK'den üçer, Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor ve Konyaspor'dan birer futbolcu yer alacak.

Almanya, ikinci kez ev sahibi

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci kez düzenleyecek.

Turnuvayı düzenlemek için Türkiye ile yarışan Almanya, 2017'deki UEFA İcra Kurulu toplantısında 4'e karşı 12 oyla ev sahipliğini kazandı.

Organizasyona ilk kez 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyinde futboldaki en önemli turnuvası şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi.

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