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Brent petrolün varil fiyatı 82,31 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,31 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 09:54, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:57
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Dün 83,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,6 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 82,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığına işaret eden veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 459 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artarak 233 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi

Yaz aylarında seyahatlerin artmasına bağlı olarak küresel talebin de yükseleceği beklentisine rağmen artan stoklar, fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesi, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişelerini artırdı.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimali de arz endişelerini azaltarak fiyatları baskılıyor.

Katar'ın Al Jazeera kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağının "Gazze'de bir ateşkese ulaşmanın en hızlı ve etkili yolu" olduğunu söyledi.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 83,30 ile 84,01 dolar aralığının direnç, 81,92 ile 81,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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