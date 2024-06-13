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Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya karşı 32 bine yakın operasyon düzenlenerek bin 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 10:20, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:27
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Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, terörle mücadelede son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde ilk İçişleri Bakanımızdan bugüne kadar ve benden sonra da gelecek olan tüm arkadaşlarımızla beraber olmazsa olmazımız ilk vazifemiz İçişleri Bakanlığı olarak bölücü terör örgütü PKK, hain FETÖ, sol terör örgütleri yani terörün her biriyle durmadan, duraksamadan mücadeledir.

Bir yılın terörle mücadeledeki rakamlarını paylaşmak istiyorum. Biz yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yapıyoruz. İçeride İçişleri Bakanlığı, dışarda Savunma Bakanlığı ve MİT hiçbir zaman durmadan kaynağı neredeyse tepelerine çöküyoruz. 2023 yani geçen dönemde terör örgütüne tüm zamanların en düşük katılımı 56 oldu. Şiddet içerikli terör eylemi sayısı 95'e düştü. Kırsalda 27 bin 335, şehirlerde ise 4 bin 659 operasyon düzenlendi. Bunun neticesinde bin 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 1 yılda 585 organize suç örgütü çökertildi, 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.

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