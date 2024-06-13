Bayramda Türkiye'ye gelecek gurbetçiler dikkat

Ticaret Bakanlığı, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşların önemli bir kısmının Kurban Bayramı ve yaz tatili sezonu için Türkiye'ye yabancı plakalı araç ile gelmesine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Açıklamada e-Devlet üzerinden Türkiye'ye giriş öncesinde en az 185 gün yurt dışında bulunulması gerektiği bildirildi.

Yabancı plakayı getiren kişinin mutlaka ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) 'E-İşlemler' menüsünden veya 'e-Devlet Kapısı' üzerinden (https://www. turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır.

Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumun e-devlet üzerinden sorgulanması mümkündür. Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.

Ülkemize girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur. Yurtdışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için, konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın.

Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelmeniz durumunda geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde idari para cezası uygulanır. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan "Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma" hizmeti kullanılarak verilebilir.

Geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir. Ülkemize getirildikten sonra taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içesinde yurtdışına çıkarılmaması durumunda."