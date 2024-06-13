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Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi adliyede

Eskişehir'de, kızı ile torununu silahla vurarak öldüren kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 19:23, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 19:24
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Eskişehir'de kızı ve torununu silahla öldüren kişi adliyede

Osmaniye'den kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için 26 AIE 792 plakalı otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.

Keskin'in çevredekiler tarafından darbedildiği olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ile araca yaklaşık 20 metre uzaklıktaki oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Merve ve Ata Alp Karabaş'ın cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Ekiplerce yapılan ön incelemede, anne ve oğlunun sırtlarına ikişer kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kızıyla husumeti bulunduğu öğrenilen Keskin ise hastanedeki tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, savcılıktaki sorgusu sürüyor.

- Katil zanlısının eşi, uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırmış

Osmaniye'de yaşayan zanlı Osman Nuri Keskin'in eşi Hatice Keskin ile anlaşmazlık yaşadığı, bu nedenle Hatice Keskin'in yaklaşık bir ay önce boşanma davası açarak, Eskişehir'deki kızı Merve Karabaş'ın evine geldiği öğrenildi.

Hatice Keskin'in, eşi Osman Nuri Keskin hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararının yanı sıra ikamet adresini öğrenmemesi için de gizlilik kararı aldırdığı belirlendi.

Osman Nuri Keskin'in, eşi ve kızının bulunduğu evi öğrendiği, gece yarısından sonra sokağa pusu kurup sabaha kadar evden çıkmalarını beklediği tespit edildi.

Sabah saat 07.30 sıralarında Hatice Keskin, kızı Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş'ın evden çıktığı gören Keskin'in kapı önündeki otomobile kurşun yağdırdığı, Hatice Keskin'in ise sokağın köşesine çöp atmaya gittiği ve bu sayede silahlı saldırıdan kurtulduğu bildirildi.

Merve Karabaş ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan oğlu Ata Alp Karabaş'ın cenazelerinin yarın Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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