CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi:

- Ben de Bahçeli'ye bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin 'Türkiye İttifakı'na katılsın. Bu krizi yaratan AKP ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin 'Türkiye İttifakı'na katılsın.

- Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıyacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz.