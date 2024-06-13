CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye ittifak yanıtı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP'nin samimi dileği olduğunu söylemesi siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin 'ittifak' açıklamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 12:15, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:57
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi:
- Ben de Bahçeli'ye bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin 'Türkiye İttifakı'na katılsın. Bu krizi yaratan AKP ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin 'Türkiye İttifakı'na katılsın.
- Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıyacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz.