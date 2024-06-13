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ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'ların satın alım sürecinde sözleşmelerin imzalandığı, detaylar üzerindeki çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmelerle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 12:32, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:33
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ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili son durum ve PKK'nın Suriye'de yapmayı planladığı sözde seçimlere ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar şunları kaydetti;

(ABD'den F-16 tedarikinde son durum) Sözleşmeler imzalanmıştır. Detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar, üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.

PKK'nın Suriye'deki sözde seçimleri

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları kaydetti;

Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz.

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