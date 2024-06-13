Osman Kaya: 1+1 gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz

1+1 Geliyor mu?

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu heyeti 1+1'in yasa tasarısına dönüşmesi için partileri ziyaret etmeye devam ediyor.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Belgin Uygur'u ziyaret eden heyet 3+1 Sözleşmeli kamu çalışanlarının 1+1'e düşürülmesi için hazırladıkları yasa tasarısını teslim etti.

Üyeliklerin E-Devlet'e taşınmasından, kamudaki istihdam sayısına kadar pek çok önemli sorunun gündeme taşındığı görüşmeden sonra açıklama yapan Genel Başkan Osman Kaya 3+1'in 1+1'e düşürülmesi için yasa tasarısını tüm partilere teslim edildiğini, 1+1 gelene kadar aynı kararlılıkta mücadele edeceğini belirtti.