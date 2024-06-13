Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 13:20, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:21
Bahçe Mahallesi Hikmet Arı Caddesi'nde S.Ş'nin kullandığı 33 LZ 059 plakalı otomobil ile B.C.O. idaresindeki 07 E 5668 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki S.S, sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan B.C.O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü S.Ş. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.