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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. İspanya'ya tavrından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "İlk günden bu yana gerçekten ilkeli tutarlı bir politika seyrederek hem İspanya halkını hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 13:51, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'te, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

İsrail'in yaklaşık 200 gündür süren Gazze saldırılarına da unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'ya tavrından dolayı teşekkür etti.

"Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bit tabloyu kabullenmesi mümkün değildir." diye konuşan Erdoğan, "İspanya'yı tavrından dolayı tebrik ediyorum. İlk günden bu yana gerçekten ilkeli tutarlı bir politika seyrederek hem İspanya halkını hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." dedi.

"DAHA DA GELİŞTİRME ARZUSUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve işbirliğimiz hayati önemlidir. İspanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek arzusundayız.

2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçen sene 19.2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakaladık. Bu hacmi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da bu yaklaşımın sonucudur.

Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü işbirliklerinin tesis edilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Farklı sektörlerden çalışmalarımızla yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi böyle geleceğe taşıyabiliriz.

Siz yatırım yaptıkça çalıştıkça biz de her daim sizin yanınızda olacağız. Bugün imzalanacak anlaşmalarla işbirliğimizin zeminini daha da güçlendireceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi. 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar ve mülteci kampları bombalandı. Doktorlar, akademisyen ve masum siviller kurşunların hedefi oldu.

Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bit tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. İspanya'yı tavrından dolayı tebrik ediyorum. İlk günden bu yana gerçekten ilkeli tutarlı bir politika seyrederek hem İspanya halkını hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

Katı vize uygulamaları, ekonomik potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor. İspanya'nın ülkemizin AB'ye üyelik sürecine verdiği samimi destek için müteşekkirim.

İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanmaya devam ediyor.

Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor.

İSPANYA BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke." dedi.

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