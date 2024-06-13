Depremzedeler bayrama yeni evlerinde giriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilen konutların teslimatı sürüyor.

Çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraşlı afetzedelerden emekli polis memuru Kamil Avşar, depremde evlerinin yıkıldığını, annesi, kız kardeşi ve iki yeğenini kaybettiğini söyledi.

Birçok yakınını ise enkaz altından saatler sonra kurtarabildiklerini anlatan Avşar, şunları kaydetti:

"Depremde büyük büyük kayıplarımız oldu ama çok şükür devletimiz sayesinde toparlamaya çalışıyoruz. Kalıcı konutlara kavuştuk, bu bayramı devletimizin sayesinde kalıcı konutlarımızda geçeceğiz. Devletimizden Allah razı olsun. Depremin oluş anından itibaren devlet yanımızdaydı. Devlet-vatandaş el birliğiyle tüm yardımlar geldi. Uzun süre çadırda kaldık, daha sonra bize konteyner tahsis edildi. Çok şükür 15 günden bu yana da kalıcı konuttayız."

Esil Avşar da depremde evlerinin yıkılmasının ardından önce çadır kente, ardından konteyner kente yerleştirildiklerini belirtti.

Şimdi ise kalıcı konutlarına taşındıklarını dile getiren Avşar, Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde geçirebilecek olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Ali Gök de depreme eşiyle enfeksiyon tedavisi için yataklı tedavi gördüğü hastanede yakalandığını ve bir süre çocuklarından haber alamadığını söyledi.

Gök, afetin üçüncü günü eşi ve iki kızını Erzurum'a götürüp yerleştirdiğini, kendisi ve iki oğlunun ise memlekette kaldığını anlatarak, "Çocuklarla 2 hafta önce buraya geldik, kendi evimize taşındık. Allah devletimizden razı olsun. En sevindirici yanı bayramdan önce kendi evimize yerleşmemiz. Evimizde kurbanımızı keseceğiz inşallah. Geçen sene kesememiştik, hüznünü çok fazla yaşadık. Bu mutluluğu paylaşacağız kendi evimizde kendi ailemizle." diye konuştu.

Hira Sevim Gök de yaşanan felakette evlerinin yıkıldığını ve Erzurum'a göç ettikleri için ailelerinin bölündüğünü belirtti.

Aile bütünlüğünün bozulmasının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Gök, teslim aldıkları kalıcı konut sayesinde ailenin tekrar bir araya geldiğini ve bayramı birlikte geçirebilme imkanlarının doğduğunu kaydetti.

İslahiye'de 1600 konutun anahtarı teslim edildi

Depremlerden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye'de yapımı tamamlanan konutlar da hak sahiplerine teslim ediliyor.

Kaymakam Mehmet Soylu, devletin depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra beslenme ve geçici barınma sorunlarını çözdüğünü, şimdi ise kalıcı konutların yapımına devam ettiğini söyledi.

İlçede depremlerde çok sayıda kişiyi kaybettiklerini belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz İslahiye'de 10 bine yakın konut inşa ediyor. Bunların 4 bin 537'si afet konutları şeklinde, diğerleri de köy evleri. İnşa aşaması devam ediyor, şu an içerisinde bulunduğumuz konutlar da dahil olmak üzere 4 etapta faaliyetlere devam ediliyor. Depremlerden 1 ay sonra temel atılmıştı ve şu an hemen hemen tamamını vatandaşlara teslim etme noktasına geldik. İslahiye'de 1600 hak sahibinin evlerinin anahtarlarını teslim ettik. 500'e yakın vatandaşımız evlerine geçti ve yerleşti."

Soylu, ilçede iş yeri hasara uğrayan esnaf için de İpekyolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan geçici iş yerlerinin daha önce teslim edildiğini sözlerine ekledi.