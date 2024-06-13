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Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 14:38, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:30
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TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri üst üste altıncı haftasında da artış gösterdi. Söz konusu dönemde artış 22 milyar 72 milyon dolara ulaştı.

TCMB verilerine göre, 7 Haziran itibarıyla toplam rezervler 2 milyar 504 milyon dolar artışla 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 2 milyar 447 milyon dolar artarak 83 milyar 909 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 56 milyon dolar ile sınırlı bir seviyede arttı ve 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 45 milyar 460 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 65 milyon dolar artarak 47 milyar 525 milyon dolara çıktı.

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