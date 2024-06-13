Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı

Et ve Süt Kurumu (ESK), bazı sosyal medya platformlarında yer alan "hastalıklı ithal etin parası peşin ödendi" iddialarının tamamının asılsız olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 14:51, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:53
Yazdır
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı

ESK'den yapılan yazılı açıklamada, kamu ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından ithal edilen etlerden gıda güvenilirliği kapsamında, yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kontrol muayenesi için numune alındığı ve akredite laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti ette hijyen standartlarına aykırı "salmonella pozitif" görüldüğü ve bu nedenle Satın Alma/Muayene Komisyonunca ürünlerin reddedildiği kaydedildi.

Etlerin dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alındığı ve yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekildiğinin vurgulandığı açıklamada, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yediemin deposunda tutulan bir parti etin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 11 Haziran'da imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, imha işleminin Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesislerinde Et ve Süt Kurumu, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, belediye yetkilileri ve ilgili firma temsilcisi nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı sosyal medya organlarında etlerin analizleri ve muayene kabulleri yapılmadan yani mahreç ülkeden çıkmadan parasının peşin ödendiğine ilişkin iddiaların tamamı asılsızdır. Kurumumuzun tüm alımları kamu ihale mevzuatı kapsamında yapılmakta olup muayene kabul işlemleri tamamlanmayan hiçbir ürünün parası peşin ödenmemektedir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları titizlikle uygulanmaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber