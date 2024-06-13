Diyarbakır'da yol isteyen ambulans şoförü darbedildi

Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Diyarbakır'da yol isteyen ambulans şoförü darbedildi

Diyarbakır'da ambulans şoförü A.Y., korna çalarak yol vermesini istediği sürücü D.S. tarafından önü kesilerek darbedildi. Her iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 15:03, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:04
Yazdır
Diyarbakır'da yol isteyen ambulans şoförü darbedildi

Olay, dün sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hastaneye vaka bırakan ambulans şoförü A.Y., görev yaptıkları istasyona dönmek için yanında sağlık çalışanları ile yola çıktı. A.Y., önünde seyreden otomobile korna çalarak yol vermesini istedi. Ancak iddiaya göre, otomobilin sürücüsü D.S., ambulansın önünü keserek araçtan indi. A.Y. ile D.S. arasında yaşanan tartışma büyüdü. D.S., A.Y.'yi darberek yaraladı. Çevredekilerin araya girerek olayı sonlandırmasının ardından A.Y. ve D.S. darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

'BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ'

Genç Sağlık Sen Diyarbakır Şube Başkanı Faysal Yiğit, olaya tepki göstererek, "Diyarbakır'da 112 Acil Servis Hizmetleri'nde çalışan ambulans şoförümüz darbedilmiştir. Ambulansımız Dicle Üniversitesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda araçtan yol istiyor. Kendini bilmez cani, maalesef araçtan inip, meslektaşımızı darbediyor. Bu konunun takipçisiyiz ve sağlıkta şiddeti kınıyoruz. Sağlık Bakanımıza çağrımız; lütfen bir an önce sağlıkta şiddet yasası yasalaşsın" dedi.

'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

A.Y.'nin avukatı Şahin Akarsu da "Son zamanlarda sağlıkta artış gösteren şiddet, bugün bir kez daha bize çirkin yüzünü göstermiştir. Sağlık personelimize karşı başta sözlü saldırı, akabinde hızını alamayan şahıs, fiziki saldırılar gerçekleştirmiş olup, ekibimizi mağdur etmişler. Ambulans şoförüne karşı gerçekleştirilmiş olan fiziki ve sözlü saldırıların neticesinde personelimiz yaralanmış, durumdan dolayı şikayetçi olmuştur. Bunu belirtmek isteriz ki şiddet hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Personelimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hukuki sürecin takipçisi olacağımızı basına duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber