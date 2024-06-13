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AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık

"Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır." diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 17:11, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:37
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AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Özel'in Cumhurbaşkanımızın iadeiziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in sözleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu.

Özel, "Kamuoyunu bu oluşturulmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem. Belli ki sorunlar var, Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunudur, bizim değil. Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye'nin birinci partisi olduk. İttifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok. Kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sorunları çözmek için bir metinde hem bir kopuş hem bir sadakat, bağlılık hem bir sitem, umut hem bir tehdit barındırılmış. Ben sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakı o yüzden siyasi, partileri birleştirmeye gerek yok. CHP ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Bize kimse ittifak falan önermesin. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz. Biz Sinan Ateş'in cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz, eşine ve çocuklarına da bütün Türkiye'nin vicdanlı çocuklarıyla birlikte sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweeti atmayanların bu saldırgan tweetlerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. MHP çok saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti." dedi.

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