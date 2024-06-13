Saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti
Gaziantep'te bir kişinin saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 16:26, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:40
Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo (46), saç ekimi için Gaziantep'teki özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanede dün operasyona alınan Dibo, bir süre sonra hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumunun Gaziantep'teki morguna kaldırılan Dibo'nun cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Dibo'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.