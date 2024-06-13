Kastamonu'da köyde çıkan yangında 12 ev yandı

İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

İlk belirlemelere göre yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Susuz Köyü Muhtarı Selim Dalçık, gazetecilere, mahallede 14-15 ev bulunduğunu, 12'sinin tamamen yandığını söyledi.

Mahallenin ilçeye 40 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Dalçık, "4 hayvanımız yandı. Can kaybımız yok çok şükür ama evlerimiz gitti." dedi.

Yangının eski ve elektrik olmayan bir evden çıktığını belirten Dalçık, "Burada millet yazın yaylaya çıkar. Hayvancılık yaptığı için köylüler yazın yaylada, kışın burada kalır. Yaylaya çıkmayan 2 hane vardı. Biri kurtuldu, birinin evi, hayvanları yandı. Allah kimsenin başına vermesin. Devletimiz geldi. Bölge 21 köyden oluşuyor. Burada evler genelde ahşap, bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Bir tane itfaiyemiz yok." ifadelerini kullandı.