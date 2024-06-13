Bingöl'de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler

Olay, 29 Mayıs gecesi Kültür Kavşağı'ndaki Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanı'nda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 şüpheli, belediyeye ait yaşam alanındaki bir bankı ateşe verdi. Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bingöl Belediyesi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.