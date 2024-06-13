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İsrail askerlerinden alçak hareket: Camiyi mutfak yaptılar

İsrail askerlerinin Refah'ta bulunan Refah Geçidi Camii'ni işgal ettikleri ve mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 22:40, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 22:42
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İsrail askerlerinden alçak hareket: Camiyi mutfak yaptılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 251 gündür devam ederken, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan bir camiyi mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı. İsrail askerleri, Mısır topraklarından yaklaşık 280 metre uzaklıktaki Refah Geçidi Camii'ni işgal ederek camiyi mutfağa çevirdi.

Sosyal medyada İsrail askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, caminin içerisinin askerler tarafından tahrip edildiği görüldü.

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