19 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde "SİBERGÖZ-45" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya operasyonlarda hesaplarında 63 Milyon 500 Bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandığını belirtti.

CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli Uluslararası Kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; Çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.