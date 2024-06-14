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Artık kaçış yok! YouTube'da reklamları engellemek imkansız hale geliyor

YouTube, geçtiğimiz haftalarda yeni reklam engelleyici önlemlerini hayata geçirmişti. Videoların otomatik olarak sonuna atlayan yeni sistemden memnun olmayan şirket yeni yöntemini denemeye başlıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 09:11, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:12
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Artık kaçış yok! YouTube'da reklamları engellemek imkansız hale geliyor

Dünyanın en popüler video izleme platformu olan YouTube, yıllardır reklam engelleyicilerle bir savaş içerisinde. Atlanamayan reklamlar ve art arda çıkan rahatsız edici reklamlar yüzünden kullanıcılar şirketin aylık abonelik sistemi olan YouTube Premium sistemine üye oluyor ve reklamlardan kaçıyordu.

YOUTUBE NEDEN REKLAM ENGELLEYİCİLERİ KAPATIYOR?

İnsanlar, video izleme keyfini kaçıran reklamlardan kurtulmak için reklam engelleyici kullanıyor ve Google bu durumdan oldukça rahatsız. Firmalar, video izleme platformuna reklam vererek hem reklamını yapıyor hem de Google ve içerik üreticiler para kazanıyor. Ancak kullanıcılar yeni uygulanan reklam politikasından rahatsız oluyor ve engelleyicileri tercih ediyor.

YOUTUBE'DA YENİ REKLAM ÖNEMLİ

YouTube, yeni reklam engelleyicilerini kullanmayı imkansız hale getirecek yeni sistemi test ediyor. Yeni yöntem sayesinde, artık reklamlar videonun bir parçası haline gelecek ve izlemesi zorunlu olacak.

Aktif olarak kullanılan yöntem, reklam engelleyicilerin yıllardır aşina olduğu bir yöntem. İzlemek istediğiniz videonun üzerine ekstra reklam videosu ekleniyor ve insanlara reklamlar gösterilebiliyordu. Reklam engelleyiciler de reklamlı videoyu engelleyerek kullanıcıların sponsorlu videoyu izlememesini sağlıyordu.

Ancak yeni sistemde, tüm reklamlar artık videonun parçası olduğu için hiçbir şekilde engellenemiyor.

YouTube şu anda yeni reklam özelliğini çok sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor.

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