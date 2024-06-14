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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 yükselişle 10.528,92 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 10:02, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,03 puan ve yüzde 1,32 artarak 10.528,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,18 ile elektrik oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 artışla 10.391,89 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirterek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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