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Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,52 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 10:29, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:09
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Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.

2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde oluştu:

"024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,75 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 34,89 olasılıkla yüzde 30,00 - 33,99 aralığında, yüzde 21,57 olasılıkla ise yüzde 34,00 - 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,42'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 35,48'inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında, yüzde 24,19'unun beklentilerinin yüzde 34,00 - 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,93 olasılıkla yüzde 15,00 - 18,99 aralığında, yüzde 49,06 olasılıkla yüzde 19,00 - 22,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,81'inin beklentilerinin yüzde 15,00 - 18,99 aralığında, yüzde 50,88'inin beklentilerinin yüzde 19,00 - 22,99 aralığında, yüzde 14,04'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşmiştir."

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