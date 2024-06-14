Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Jandarma olay yeri ve hastanede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2'si Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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