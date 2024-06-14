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Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'deki bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." dedi. Bakan Tekin, devamsızlıktan kalan öğrencilere ilişkin af beklentisine ilişkin soruya ise "Herhangi bir af düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 11:11, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:23
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı.

Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere 2 eğitim müfettişinin görevlendirildi.

"YANLIŞI OLANLARLA İLGİLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Medya, siyaset, STK'lardan bir şey rica ediyorum. Bu kadar büyük bir ailenin içerisindeki bir tane olumsuzluğu bu kadar gündem yapacağınıza, öğretmen arkadaşlarımızın yıl boyunca yaptıkları fedakarlıkları keşke aynı samimiyetle, aynı gayretle medyatik hale getirseniz." diyen Bakan Tekin, "İstenmeyen olaylar olduğunda iyi niyetli bir yaklaşımla önce bakanlığımızın sorunu çözebilecek kişilerin haberdar olması gerekiyor. Bunun çözümünü aramadan, doğrudan bu şekilde medyatik hale getirilmesinin basın etiği açısından çok doğru olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." diye konuştu.

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN AF YOK

"Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz." diyen Bakan Tekin, "Çocuklarımızın merdivenaltı kurslarda, çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında kurs almasını arzu etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, devamsızlıktan kalan öğrenciler için af düşünceleri olmadığını ifade etti.

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