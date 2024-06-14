Nagehan Alçı: Sustukça şiddet devam ediyor, boşansanız da ediyor

2010 yılında evlendiği Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçen yıl boşanan Nagehan Alçı, eski eşinin hala kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Alçı, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

- Hayatımın en büyük pişmanlığı. Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi.

- İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor.

- Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor.

FİZİKSEL VE EKONOMİK ŞİDDET SARMALI

- Ben uzun, çok uzun yıllardır tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik, fiziksel ve ekonomik bir şiddet sarmalının içinde yaşadım.

- Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm.

- En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım.

- Bunun yalnızca iki istisnası var. Kardeşim Lalehan Gülle ve avukatım Gözde Egemen. İkisi de her şeye şahit.

Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim.

HER GÜN HAKARET VE İFTİRA

- Şimdi açıp çekmecelere bakıyorum, Gözde ile hazırladığımız 2019 tarihli boşanma dilekçeleri var. Hiç birini işleme koyamamışım. Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim.

- Ancak boşanmakla da şiddetten kurtulamadım sevgili hemcinslerim. Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum.

- Hukuka ve adalete güvenim tam. Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın! Sustukça şiddet devam ediyor. Boşansanız da ediyor.

- Sizi kendi malı, yönetebileceği bir kukla gibi gören, aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, size el kaldıran, yıllarca biriktirdiğiniz emeklerinizi sömüren, çalışmalarınız karşılığı kazandığınız tüm kazancınızı elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin.

- Yükseltelim. Dur diyelim. Yeter diyelim. Yeter!

Nagehan Alçı'nın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: